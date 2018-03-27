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НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля
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НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек", — сказал он.
Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России. «Мы по-прежнему будем вести двойной подход — оборону и диалог», — сказал он. Генсек альянса подчеркнул, что подготовка к проведению нового заседания Совета Россия — НАТО (СРН) будет продолжена.
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