Генсек ОЗХО призвал ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия

"Угроза использования химического оружия еще не исчезла", — заявил он, выступая во вторник на специальной сессии 138-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.

Он напомнил о том, что после 2013 года страны-участницы ОЗХО приняли решение уничтожить все запасы подобного оружия в Сирии.

"Мы надеялись, что такие случаи больше не произойдут, как это недавно произошло в Великобритании. Мы хотим, чтобы эта конвенция о запрещении химического оружия была сильнее, и мир был бы навсегда освобожден от химического оружия", — сказал он.

Узюмджю напомнил, что по данным ОЗХО большинство запасов химического оружия уже было уничтожено, и свыше 125 стран уже назначили специальные комитеты и структуры, которые контролируют производство и хранение химического оружия. Однако только 22 государства выработали законодательства по использованию химического оружия.