Генсек ОЗХО призвал ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия 

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный секретарь Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю призвал страны ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия, чтобы не повторялись случаи его применения в Сирии и Великобритании.
"Угроза использования химического оружия еще не исчезла", — заявил он, выступая во вторник на специальной сессии 138-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.
Он напомнил о том, что после 2013 года страны-участницы ОЗХО приняли решение уничтожить все запасы подобного оружия в Сирии.
"Мы надеялись, что такие случаи больше не произойдут, как это недавно произошло в Великобритании. Мы хотим, чтобы эта конвенция о запрещении химического оружия была сильнее, и мир был бы навсегда освобожден от химического оружия", — сказал он.
Узюмджю напомнил, что по данным ОЗХО большинство запасов химического оружия уже было уничтожено, и свыше 125 стран уже назначили специальные комитеты и структуры, которые контролируют производство и хранение химического оружия. Однако только 22 государства выработали законодательства по использованию химического оружия.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.