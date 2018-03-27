Милонов назвал Мавроди символом 1990-х годов 

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «Аргументы неделi» назвал основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди символом 1990-х годов.
«По-моему, Мавроди — это самый настоящий символ 90-х годов. Что ж, такие люди, как Мавроди, всегда будут рождаться, жить, существовать», — сказал Милонов.
Парламентарий также отметил, что основатель «МММ» останется в истории символом циничного обмана и ограбления людей.
Источник ФАН в московском департаменте здравоохранения сообщил, что патолого-анатомическая экспертиза Мавроди состоится 27 марта «в течение дня».
26 марта Александр Власов, помощник основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, подтвердил сообщения о его смерти.