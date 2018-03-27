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Столтенберг объявляет об антироссийских мерах по делу Скрипаля. Видеотрансляция
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Столтенберг объявляет об антироссийских мерах по делу Скрипаля. Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявляет о мерах по реагированию на применение нервно-паралитического газа в Солсбери.
Ранее США, Германия, Канада, Польша, Франция, Литва, Чехия, Албания, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония, Украина и Ирландия сообщили о высылке российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери, в чем на Западе обвиняют Москву.
МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих государств не останется без ответа.
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