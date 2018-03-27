Люксембург отказался высылать российских дипломатов

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его страна не намерена высылать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Сосбери. Об этом он рассказал в эфире радиопрограммы 5 minutes RTL.
По его словам, причина этого заключается в том, что в стране очень ограниченное число российских дипломатов.
«Несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них шпион или работает против интересов страны», — сообщил он.
Ассельборн добавил, что Люксембург на 100 процентов солидарен с Великобританией.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и 16 стран ЕС.