Люксембург не будет высылать российских дипломатов

"Что касается Люксембурга, в нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны", — сказал министр.

При этом, по его словам, Люксембург «на 100%» солидарен с Великобританией