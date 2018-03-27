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МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косове
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МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косове 

ТАСС 1 час назад
Москва решительно осуждает инцидент в Косове, направленный на запугивание косовских сербов — МИД РФ.
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