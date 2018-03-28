Высылка дипломатов — это только начало

Единая пока что планета стремительно движется к расколу. Торговая война США Китаем и массовая высылка дипломатов под предлогом отравления семьи Скрипалей — это всего лишь следствия очевидных проблем.

Выстроенная в последние десятилетия система мировой экономики доживает последние годы, если не месяцы.

Эксперты пишут сейчас, что Запад ненавидит Россию и хочет её уничтожить. Доля истины в этом есть: к нам, конечно же, относятся без ненависти, однако как к сильным чужакам, которые являются опасными врагами по той простой причине, что они сильные чужаки. Вместе с тем было бы ошибкой думать, что мир крутится вокруг России, и что англичанка Тереза Мэй спать не может, думая, как бы ещё напакостить этим русским.

Тереза Мэй решает свои личные проблемы — пытается сменить повестку дня с обсуждения ужасов Телфорда и потерь Брекзита на шпионскую историю с применением «Новичка».

Аналогичным образом личные политические задачи решает и ссорящийся с Китаем Дональд Трамп , и прочие нагнетающие международные страсти политики.

Сейчас через открытые границы распространяется целая стая серьёзнейших опасностей.

1. Долговой кризис, как бы его ни вышучивали западофилы, никуда не делся, рассосаться сам собой он не может. Рано или поздно пузыри рванут, и поднятое взрывом финансовое цунами сметёт биржи по всему миру.

2. Вызванный разными причинами наплыв беженцев не может не беспокоить даже тех политиков, которые, подобно Ангеле Меркель, не страдают лично от жёсткого проникновения иных культур.

3. Интернет с каждым годом становится всё более и более серьёзным оружием: при помощи интернета можно уже и разжечь беспорядки, и повлиять на политическую жизнь, и даже устроить какой-нибудь опасный саботаж.

4. Грядущая массовая роботизация очевидно не начнётся одновременно по всему миру. Это значит, что страны, которые успеют первыми, получат возможность нанести мощный экономический удар по странами, которые притормозят с роботизацией.

5. Нефтяные часы тикают, нефти на планете остаётся всё меньше и меньше. Пока что нефть остаётся на отметке в 70 долларов за баррель, однако уже ясно, что такой дешёвой нефть будет недолго. Всё вышеперечисленное вынуждает государства первого эшелона склоняться к политике огораживания: вводить пошлины и прочие ограничение, строить на границах заслоны от хаоса, который скоро уже будет бушевать по всей поверхности планеты. Россия находится тут в выигрышном положении.

Во-первых, у нас, как в Греции , есть всё: и энергия, и продовольствие, и промышленность, и технологии, и даже армия, чтобы защищать наши богатства от алчных друзей и партнёров. Во-вторых, изгибы политики Запада ещё несколько лет назад вынудили нас начать почкование от тонущего титаника мировой экономки. Мы больше не привязаны жёстко ни к чему иностранному. Если завтра на границах России вырастет сплошная стена из бетона высотой в полкилометра, наша экономика не без усилий, но выдержит удар. Наконец, Россия очень выгодно расположена на карте — именно через нас пролегает путь из Европы в Китай. После того, как главные экономики мира обособятся, именно Россия будет контролировать главный торговый поток планеты.

Сделаю небольшой прогноз.

Высылка дипломатов — это всего лишь одна из первых нот мелодии. Скоро мы увидим, как все ссорятся со всеми, и как «развитые капстраны» Запада постепенно заделывают кирпичом все оконные проёмы в своих покосившихся домах.

Проще говоря, нормализации отношений с Британией или с США ждать в ближайшее время не стоит, стоит ожидать, напротив, дальнейшего холодного отдаления этих государств.