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Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку заместителем Лаврова
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Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку заместителем Лаврова 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Указ подписан.
Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вершинин работает в системе МИД с 1976 года. Он занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005 году возглавил Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД. 64-летний дипломат владеет арабским, английским и французским языками, передает "Уралинформбюро".
Ранее прошла информация, что Сергей Лавров может покинуть пост министра иностранных дел РФ. По данным близких к ведомству источников, он не войдет в состав нового федерального правительства, сформированного Владимиром Путиным.
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