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Афганистан считает РФ и США своими стратегическими партнерами
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Афганистан считает РФ и США своими стратегическими партнерами 

ТАСС 34 минуты назад
ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Россия и США являются стратегическими партнерами Афганистана. Об этом заявил во вторник глава МИД республики Салахуддин Раббани, выступая по итогам работы международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
"США и Россия являются стратегическими партнерами Афганистана. Обе страны хотят видеть мир и стабильность в республике", — сказал Раббани. По его мнению, Афганистан может стать «платформой для сотрудничества стран в регионе, а не площадкой для конфронтации».
Сегодня в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», в которой также приняли участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД Турции, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, первый заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, заместители руководителей внешнеполитических ведомств КНР, Ирана, Саудовской Аравии, Туркмении, а также спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото.
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