Афганистан считает РФ и США своими стратегическими партнерами

ТАШКЕНТ, 27 марта. / ТАСС /. Россия США являются стратегическими партнерами Афганистана . Об этом заявил во вторник глава МИД республики Салахуддин Раббани, выступая по итогам работы международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

"США и Россия являются стратегическими партнерами Афганистана. Обе страны хотят видеть мир и стабильность в республике", — сказал Раббани. По его мнению, Афганистан может стать «платформой для сотрудничества стран в регионе, а не площадкой для конфронтации».