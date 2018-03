МИД Британии призвал футбольных фанатов следить за новостями министерства

МИД ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости Великобритании рекомендует футбольным фанатам, которые собираются посетить матчи в рамках Чемпионата мира-2018 в России , следить за новостями и информацией министерства в преддверии поездки, рекомендации британский МИД регулярно обновляет.

Выступая во вторник в парламенте, глава министерства Борис Джонсон призвал болельщиков быть внимательными. «Рекомендации были обновлены. Болельщики должны быть в курсе возможных последствий политических трений между Британией и РФ, должны быть бдительными, им следует быть в контакте с нами и проверять наш сайт», — отметил министр.

Ингушетию и В рекомендациях МИД сказано, что гражданам Великобритании не стоит посещать 10-километровую приграничную область в районе Донецка Луганска , без необходимости не посещать 10-километровый приграничный регион с Харьковской областью, не ездить в Чечню Дагестан , а также в ряд районов Ставропольского края

"Вследствие обострившихся политических трений между Великобританией и Россией, вам следует быть в курсе возможных антибританских настроений или агрессии в это время. Если вы в настоящее время находитесь в России или планируете в ближайшие недели ее посетить, рекомендуется оставаться внимательным и избегать любых протестов и демонстраций, а также давать публичные комментарии относительно политического развития", — сказано в документе МИД.

На сайте министерства также подготовлена специальная подборка ссылок к чемпионату Be on the ball, с которой рекомендуется сверяться.