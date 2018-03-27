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МИД Британии призвал футбольных фанатов следить за новостями министерства
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МИД Британии призвал футбольных фанатов следить за новостями министерства 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. МИД Великобритании рекомендует футбольным фанатам, которые собираются посетить матчи в рамках Чемпионата мира-2018 в России, следить за новостями и информацией министерства в преддверии поездки, рекомендации британский МИД регулярно обновляет.
Выступая во вторник в парламенте, глава министерства Борис Джонсон призвал болельщиков быть внимательными. «Рекомендации были обновлены. Болельщики должны быть в курсе возможных последствий политических трений между Британией и РФ, должны быть бдительными, им следует быть в контакте с нами и проверять наш сайт», — отметил министр.
В рекомендациях МИД сказано, что гражданам Великобритании не стоит посещать 10-километровую приграничную область в районе Донецка и Луганска, без необходимости не посещать 10-километровый приграничный регион с Харьковской областью, не ездить в Чечню, Ингушетию и Дагестан, а также в ряд районов Ставропольского края.
"Вследствие обострившихся политических трений между Великобританией и Россией, вам следует быть в курсе возможных антибританских настроений или агрессии в это время. Если вы в настоящее время находитесь в России или планируете в ближайшие недели ее посетить, рекомендуется оставаться внимательным и избегать любых протестов и демонстраций, а также давать публичные комментарии относительно политического развития", — сказано в документе МИД.
На сайте министерства также подготовлена специальная подборка ссылок к чемпионату Be on the ball, с которой рекомендуется сверяться.
При этом отмечается, что посольство Великобритании в Москве не зафиксировало каких-либо сложностей для британских граждан, путешествующих в Россию. «Согласно данным российского МИД, граждане Великобритании совершили в Россию в 2015 году около 150 тысяч поездок, большинство из них прошло без проблем», — сказано в рекомендациях.
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