Мэй призвала принять дальнейшие меры против России по делу Скрипаля

"Вчерашний день (26.03) был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России ", — заявил Мэй.

Ранее Мэй сказала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью.