В МИД пообещали повлиять на талибов* для проведения переговоров с Кабулом

Он отметил, что ранее с призывом к запуску диалога выступили власти Афганистана, однако талибы пока взяли паузу.

"Постараемся с талибами* поработать, склоняя их все-таки к переговорам. В этом заключался призыв конференции (прошедшей в Ташкенте), чтобы все стороны склоняли талибов к переговорам. Вот мы этим и будем заниматься", — сказал Кабулов.

При этом он отметил, что пока рано говорить о сроках проведения нового заседания так называемого московского формата по урегулированию вокруг Афганистана.