В МИД пообещали повлиять на талибов

Москва после проведенной в Ташкенте международной конференции по Афганистану будет оказывать влияние на движение "Талибан"*, чтобы они сели за стол переговоров с официальным Кабулом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Он отметил, что ранее с призывом к запуску диалога выступили власти Афганистана, однако талибы пока взяли паузу.
"Постараемся с талибами* поработать, склоняя их все-таки к переговорам. В этом заключался призыв конференции (прошедшей в Ташкенте), чтобы все стороны склоняли талибов к переговорам. Вот мы этим и будем заниматься", — сказал Кабулов.
При этом он отметил, что пока рано говорить о сроках проведения нового заседания так называемого московского формата по урегулированию вокруг Афганистана.
"Даты нет. По нашей концепции прошла конференция в Ташкенте с участием самого министра (Сергея Лаврова). Зачем же частить? Подождем пока. Не стоит перебегать пока друг другу дорогу", — добавил Кабулов.
*Террористическая организация, запрещенная в России