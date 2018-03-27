Китай призывает к сохранению сдержанности после масштабной высылки российских дипломатов из западных стран

КНР Пекин, 27 марта / Синьхуа / — Официальный представитель МИД Хуа Чуньин призвала заинтересованные страны воздержаться от принятия любых мер, способных привести к обострению противоречий, после того как США присоединились к Великобритании и другим своим союзникам в выдворении российских дипломатов.

"Заинтересованные страны должны соблюдать международное право и основные нормы международных отношений", — подчеркнула во вторник китайский дипломат на очередной ведомственной пресс-конференции.

К настоящему времени по меньшей мере 22 страны мира заявили о высылке более 135 российских дипломатов в ответ на отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне в начале марта.

"Китай решительно выступает против использования химического оружия. В то же время мы считаем, что инцидент с отравлением должен быть надлежащим образом урегулирован посредством диалога между Великобританией и Россией на основании фактов", — отметила Хуа Чуньин.

Она призвала все страны отказаться от менталитета «холодной войны» и конфронтации и совместными усилиями защищать мир, стабильность и спокойствие в мире. -0-