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Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада, считает Косачев
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Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада, считает Косачев 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия всегда должна системно, твердо и зеркально отвечать на санкционную политику Запада, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя высылку из России дипломатов США.
Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».
В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.
"С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. Наши оппоненты должны иметь возможность посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны", — сказал сенатор РИА Новости.
Косачев подчеркнул, что все последствия нынешнего развития событий — на совести Запада, «устроившего провокацию и пытающегося добить Россию солидарным напором».
"Провокация явно срывается, а напор уходит в свисток. И все последующие шаги Запада, уверен, должны быть встречены только так же — с достоинством и с твердостью", — отметил политик.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.
РИА Новости: последние новости
Москва примет меры в случае продолжения акций против российских дипломатов Лавров о "деле Скрипаля": это глумление над международным правом Пушков прокомментировал высылку американских дипломатов из России
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