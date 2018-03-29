Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада, считает Косачев

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге . Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.

"С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. Наши оппоненты должны иметь возможность посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны", — сказал сенатор РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что все последствия нынешнего развития событий — на совести Запада, «устроившего провокацию и пытающегося добить Россию солидарным напором».

"Провокация явно срывается, а напор уходит в свисток. И все последующие шаги Запада, уверен, должны быть встречены только так же — с достоинством и с твердостью", — отметил политик.