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Россияне выбирают, какое консульство США закрыть. В списке — ближайшее к Перми
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Россияне выбирают, какое консульство США закрыть. В списке — ближайшее к Перми 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В ответ на решение американских властей выдворить большую группу российских дипломатов наше посольство предложило ввести ответные меры и закрыть одно из консульств. На выбор представлены отделения в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, где находится ближайшее к Пермскому краю консульство США.
Голосование в Twitter посольство объявило 26 марта и сообщило, что результаты должны быть сегодня, 27 марта, во второй половине дня.
Администрация США распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле. Какое Генеральное консульство США в России вы бы закрыли? — спросили в Twitter российские дипломаты.
Ранее американское правительство решило закрыть Генеральное консульство России в Сиетле и выдворить дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери (Великобритания).
Всего 26 марта зарубежные страны — США, Канада, члены Евросоюза и Украина — выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. В МИД России пообещали дать ответ на высылку российских дипломатов, пишет PБК.
Российское посольство в Соединенных Штатах Америки предложило жителям нашей страны самим определить город, в котором будет закрыто американское Генконсульство в России. На выбор представлено три варианта: Екатеринбург, Санкт-Петербург и Владивосток.
Консульский округ Консульства США в Екатеринбурге — это один из четырех Консульских округов в Российской Федерации. Оно действует с 1994 года. Деятельность консульства включает в себя выдачу американских паспортов, консульских свидетельств о рождении для граждан США, родившихся за рубежом, и неиммиграционных виз.
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