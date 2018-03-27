Россияне выбирают, какое консульство США закрыть. В списке — ближайшее к Перми

Владивостоке и В ответ на решение американских властей выдворить большую группу российских дипломатов наше посольство предложило ввести ответные меры и закрыть одно из консульств. На выбор представлены отделения в Санкт-Петербурге Екатеринбурге , где находится ближайшее к Пермскому краю консульство США

Голосование в Twitter посольство объявило 26 марта и сообщило, что результаты должны быть сегодня, 27 марта, во второй половине дня.

Администрация США распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле. Какое Генеральное консульство США в России вы бы закрыли? — спросили в Twitter российские дипломаты.

Ранее американское правительство решило закрыть Генеральное консульство России в Сиетле и выдворить дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери ( Великобритания ).

Всего 26 марта зарубежные страны — США, Канада , члены Евросоюза Украина — выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. В МИД России пообещали дать ответ на высылку российских дипломатов, пишет PБК

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки предложило жителям нашей страны самим определить город, в котором будет закрыто американское Генконсульство в России. На выбор представлено три варианта: Екатеринбург, Санкт-Петербург и Владивосток.

Консульский округ Консульства США в Екатеринбурге — это один из четырех Консульских округов в Российской Федерации. Оно действует с 1994 года. Деятельность консульства включает в себя выдачу американских паспортов, консульских свидетельств о рождении для граждан США, родившихся за рубежом, и неиммиграционных виз.