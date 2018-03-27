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Бойкот британских дипломатов ЧМ-2018 не отразится на участии сборной Англии по футболу
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Бойкот британских дипломатов ЧМ-2018 не отразится на участии сборной Англии по футболу 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что бойкот английских дипломатов чемпионата мира 2018 года по футболу не отразится на национальной команде Англии. «У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков», — цититруют Джонсона РИА Новости.
Он также пояснил, что бойкот касается только высокопоставленных лиц Англии.
«Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать. Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — добавил Джонсон.
Ранее в МИД Великобритании пояснили слова главы ведомства Бориса Джонсона, заявившего, что инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём может отразиться на участии сборной Англии в чемпионате мира по футболу 2018 года.
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