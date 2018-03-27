Бойкот британских дипломатов ЧМ-2018 не отразится на участии сборной Англии по футболу

Великобритании Глава МИД Борис Джонсон заявил, что бойкот английских дипломатов чемпионата мира 2018 года по футболу не отразится на национальной команде Англии. «У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков», — цититруют Джонсона РИА Новости

Он также пояснил, что бойкот касается только высокопоставленных лиц Англии.

«Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать. Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — добавил Джонсон.