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Богданов обсудил сотрудничество с послом Кот-д'Ивуара
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Богданов обсудил двустороннее сотрудничество с послом Кот-д'Ивуара 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел в среду встречу с назначенным послом Кот-д'Ивуара в Москве Роже Ньянго, который вручил копии верительных грамот, сообщает МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы подтвержден обоюдный настрой Москвы и Абиджана на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-ивуарских отношений, включая углубление политического диалога и расширение связей в торгово-экономической, военно-технической, гуманитарной и иных областях", — говорится в тексте сообщения.
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