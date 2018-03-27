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Джонсон: поиски незаконных российских капиталов — это не политика
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Джонсон: поиски незаконных российских капиталов — это не политика 

Вести.Ru 1 час назад
Поиск в Великобритании незаконно нажитых капиталов россиян — не политический вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон.
"Я хотел бы подчеркнуть, что это не вопрос, которым должна заниматься или который должна контролировать политика", — сказал глава МИД Великобритании.
Как сообщает «Интерфакс», Джонсон напомнил, что в британском законе о «криминальных финансах» есть положение о выявлении денег, происхождение которых неизвестно. Этими вопросами занимаются Национальное агентство по борьбе с преступностью и его подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.
Положение о запросах о необъясненном состоянии вступило в силу в конце января 2018 года. Оно обязывает богатых людей объяснять источник своего дохода, если власти подозревают их в коррупции.
Отношения России и Великобритании осложнились после отравления Сергея Скрипаля, в которой Лондон обвиняет российские власти. Великобритания, а вслед за ней США, Канада, Германия, Франция, Нидерланды и другие страны, приняли решение выслать российских дипломатов.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говоря о мерах в отношении России, отметила, что Лондон «продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям элиты». «В нашей стране нет места для этих людей и для их денег», — сказала она.
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