Джонсон: поиски незаконных российских капиталов — это не политика

Поиск в Великобритании незаконно нажитых капиталов россиян — не политический вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон

"Я хотел бы подчеркнуть, что это не вопрос, которым должна заниматься или который должна контролировать политика", — сказал глава МИД Великобритании.

Как сообщает «Интерфакс», Джонсон напомнил, что в британском законе о «криминальных финансах» есть положение о выявлении денег, происхождение которых неизвестно. Этими вопросами занимаются Национальное агентство по борьбе с преступностью и его подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.

Положение о запросах о необъясненном состоянии вступило в силу в конце января 2018 года. Оно обязывает богатых людей объяснять источник своего дохода, если власти подозревают их в коррупции.