Титов прокомментировал процесс ареста имущества России в Британии

В понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.

"Мне очень сложно комментировать, не зная о документе. Конечно, мы всегда относились к Великобритании как к правовому государству. Хотелось бы верить в правовые обоснования, прежде чем будут приняты действия, такие как аресты. Поэтому решение может быть только судьи, английского судьи", — сказал Титов РИА Новости в кулуарах конгресса «Блокчейн РФ». «По любому решение суда должно быть», — добавил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает.

Премьер Великобритании Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер-министр пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.