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Титов прокомментировал процесс ареста имущества России в Британии
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Титов прокомментировал процесс ареста имущества России в Британии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арест российского имущества в Великобритании не должен происходить без решения суда, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.
"Мне очень сложно комментировать, не зная о документе. Конечно, мы всегда относились к Великобритании как к правовому государству. Хотелось бы верить в правовые обоснования, прежде чем будут приняты действия, такие как аресты. Поэтому решение может быть только судьи, английского судьи", — сказал Титов РИА Новости в кулуарах конгресса «Блокчейн РФ». «По любому решение суда должно быть», — добавил он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Премьер Великобритании Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер-министр пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ.
К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.
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