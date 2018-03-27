Дипакадемия: Путин не отпустит Лаврова

Новым замглавы МИДа президентом был назначен экс-директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин . Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН выразил уверенность, что речь не идет о возможном преемнике Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел.

«Президент не отпустит Лаврова в такой сложный момент политической обстановки на международной арене. Хотя у него в свое время было желание оставить пост, в виду того, какие события происходят на мировой арене, Лавров, скорее всего, еще останется на посту и будет продолжать работу. Назначение Вершинина — это усиление его окружения, подготовка к будущим событиям на Ближнем Востоке и Центральной Азии», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, можно говорить о переориентации внешней политики Москвы

«С назначением Вершинина активная арена политических действий, скорее всего, сместится на Ближний Восток, потому что ясно, какую карту отыгрывают в Евросоюзе . Не зря была проведена конференция по безопасности в Ташкенте — на ней сегодня выступал Сергей Лавров», — отметил собеседник НСН.