Дипакадемия: Путин не отпустит Лаврова 

Новым замглавы МИДа президентом был назначен экс-директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН выразил уверенность, что речь не идет о возможном преемнике Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел.
«Президент не отпустит Лаврова в такой сложный момент политической обстановки на международной арене. Хотя у него в свое время было желание оставить пост, в виду того, какие события происходят на мировой арене, Лавров, скорее всего, еще останется на посту и будет продолжать работу. Назначение Вершинина — это усиление его окружения, подготовка к будущим событиям на Ближнем Востоке и Центральной Азии», — подчеркнул он.
По мнению дипломата, можно говорить о переориентации внешней политики Москвы.
«С назначением Вершинина активная арена политических действий, скорее всего, сместится на Ближний Восток, потому что ясно, какую карту отыгрывают в Евросоюзе. Не зря была проведена конференция по безопасности в Ташкенте — на ней сегодня выступал Сергей Лавров», — отметил собеседник НСН.
Напомним, накануне страны Запада объявили о высылке более ста российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.