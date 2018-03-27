Астраханский губернатор поручил проверить ТРЦ региона

Астраханский губернатор поручил проверить все ТРЦ в регионе

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин поручил проверить все торгово-развлекательные центры региона после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", говорится на официальном сайте главы региона.

"Губернатор Астраханской области Александр Жилкин дал распоряжение провести в регионе проверку всех торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения правил безопасности. Поводом для неё стали трагические события в Кемерово", — говорится на сайте. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ

Отмечается, что 30 марта на территории одного из торговых комплексов области пройдут учения спасателей, они проверят работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. Эти учения были запланированы еще несколько месяцев назад.