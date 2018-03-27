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Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи
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Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Украина готовит ноту протеста в ООН в связи с присвоением Крыму российского кода телефонной связи.
Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила во вторник заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.
"В операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код +79, — заявила она. — Позиция Украины состоит в том, что эти коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту. Мы надеемся, что она будет передана в ООН".
О том, что Международный союз электросвязи, действующий в системе ООН, признал российскую нумерацию на территории Крыма, сообщил 12 марта министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
После государственного переворота на Украине власти Республики Крым и Севастополя провели 16 марта 2014 года референдум по вопросу воссоединения с Россией. Подавляющее большинство жителей высказались «за». 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии новых субъектов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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