Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи

КИЕВ, 27 марта. / ТАСС /. Украина готовит ноту протеста в ООН в связи с присвоением Крыму российского кода телефонной связи.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила во вторник заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

"В операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код +79, — заявила она. — Позиция Украины состоит в том, что эти коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту. Мы надеемся, что она будет передана в ООН".

Николай Никифоров. О том, что Международный союз электросвязи, действующий в системе ООН, признал российскую нумерацию на территории Крыма, сообщил 12 марта министр связи и массовых коммуникаций РФ