Лавров заявил о нежелании США начать диалог по Афганистану 

Вашингтон пока не откликнулся на предложение Москвы начать серьезный разговор по Афганистану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции в Ташкенте.
"Пока, к сожалению, наши предложения о том, чтобы начать серьезный разговор по Афганистану не оказались восприняты в Вашингтоне", — отметил Лавров.
По словам министра, некоторые внешние игроки хотят использовать ситуацию в Афганистане, чтобы подтвердить свое влияние в том или ином регионе мира. «Им кажется, что влияние легче оказывать на ситуацию, которая не успокоилась, которая остается бурлящей, постоянно деградирующей, развивающейся волнами», — пояснил Лавров.
Глава МИД РФ также отметил, что США упорно уклоняются от участия в московской конференции по Афганистану. По его мнению, это связано с чисто политизированными причинами, что формат инициирован Россией. «Все, что мы делаем в Афганистане, нацелено на то, чтобы эта страна была мирной, спокойной, процветающей, чтобы оттуда не исходили ни террористические, ни наркотические, ни какие другие угрозы», — обозначил позицию РФ Сергей Лавров.