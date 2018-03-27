Лавров заявил о нежелании США начать диалог по Афганистану

"Пока, к сожалению, наши предложения о том, чтобы начать серьезный разговор по Афганистану не оказались восприняты в Вашингтоне", — отметил Лавров.

По словам министра, некоторые внешние игроки хотят использовать ситуацию в Афганистане, чтобы подтвердить свое влияние в том или ином регионе мира. «Им кажется, что влияние легче оказывать на ситуацию, которая не успокоилась, которая остается бурлящей, постоянно деградирующей, развивающейся волнами», — пояснил Лавров.