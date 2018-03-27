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Борис Джонсон выступает в парламенте Великобритании по делу Скрипаля
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Борис Джонсон выступает в парламенте Великобритании по делу Скрипаля
RT на русском
51 минуту назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
Глава
МИД
Великобритании
Борис Джонсон
выступает в парламенте Соединённого Королевства. В том числе обсуждается вопрос об отравлении в британском Солсбери экс-полковника
ГРУ
Сергея Скрипаля
. RT ведёт прямую трансляцию.
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