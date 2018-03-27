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Борис Джонсон выступает в парламенте Великобритании по делу Скрипаля
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Борис Джонсон выступает в парламенте Великобритании по делу Скрипаля 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: RT на русском
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступает в парламенте Соединённого Королевства. В том числе обсуждается вопрос об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. RT ведёт прямую трансляцию.
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