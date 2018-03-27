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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинут Киев 28 марта
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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинут Киев 28 марта 

ТАСС 57 минут назад
КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Тринадцать российских дипломатов в среду, 28 марта, покинут Украину после того, как на фоне дела Скрипалей Киев предписал им покинуть страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель посольства России на Украине.
"Украина безосновательно объявила 13 российских дипломатов персонами нон грата. Они в среду должны покинуть страну", — сказал представитель диппредставительства.
Президент Украины Петр Порошенко 26 марта объявил, что Киев принял решение выдворить с украинской территории 13 российских дипломатов. При этом он указал, что демарш происходит «в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери». Представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Киева долго и тщательно готовился к такому шагу. По ее словам, все российские дипломаты, кому предписано покинуть страну, — «сотрудники спецслужб».
Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем выданный Лондону бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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