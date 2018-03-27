Так он прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран, назвав это результатом колоссального давления. Лавров подчеркнул, что ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля доказала, что в мире осталось мало самостоятельных игроков. Накануне 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают наше генконсульство в Сиэтле.