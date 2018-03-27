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Шантаж остается единственным языком США на мировой арене — Лавров
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Шантаж остается единственным языком США на мировой арене — Лавров 

Авторадио 54 минуты назад
Так он прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран, назвав это результатом колоссального давления. Лавров подчеркнул, что ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля доказала, что в мире осталось мало самостоятельных игроков. Накануне 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают наше генконсульство в Сиэтле.
Авторадио: последние новости
Тулеев проведет личный прием родственников погибших при пожаре в Кемерово РФ даст адекватный ответ на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в США – МИД США и ряд стран ЕС заявили о высылке российских дипломатов
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