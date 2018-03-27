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США не хотят участвовать в московской конференции, заявил Лавров
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США не хотят участвовать в московской конференции, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва сожалеет, что США уклоняются от участия в московской конференции по Афганистану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, США от этого формата решили почему-то отказываться. По нашей оценке, чисто политизированные причины, связанные с тем, что формат инициирован РФ. Мы не гонимся за неким ложно-понятым престижем, за зримыми, яркими достижениям на мировой арене. Все, что мы делаем в Афганистане, нацелено на то, чтобы эта страна была мирной, спокойной, процветающей, чтобы оттуда не исходили ни террористические, ни наркотические, ни какие другие угрозы", — заявил Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
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