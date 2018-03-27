Правящие элиты Запада не прислушиваются к народу, считает Лавров 

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг отравления в Солсбери Сергея Скрипаля показывает, что правящие элиты на Западе не прислушиваются к голосу народа, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти заявления (политиков в Вашингтоне и Лондоне) оскорбляют систему англо-саксонского британского правосудия. Ситуация отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа", — сказал Лавров журналистам в Ташкенте.
"Мне показали сегодня материал газеты die Welt, которая проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России. Свыше 80% ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать", — добавил он.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.