Победитель конкурса «Лидеры России» возглавит Корпорацию развития Крыма

"Это (Николай Сапрунов) один из молодых людей, работал ранее в органах власти Ростовской области , один из тех, кто победил в одной из номинаций конкурса «Лидеры России»… Считаем, что у него большие шансы ситуацию переломить. В «Корпорации развития» будет новый руководитель", — сказал Аксенов.

Глава Крыма не уточнил, когда именно сменится руководство корпорации.

Корпорация развития республики Крым создана в соответствии с распоряжением совета министров Крыма в ноябре 2015 года, в задачи акционерного общества входит поиск и привлечение инвесторов в регион и продвижение Крыма на российском и зарубежных рынках.

Возглавляющий до сегодняшнего дня учреждение Олег Морозов приступил к работе в июле 2016 года, его комментарием РИА Новости не располагает.