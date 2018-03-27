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Победитель конкурса «Лидеры России» возглавит Корпорацию развития Крыма
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Победитель конкурса «Лидеры России» возглавит Корпорацию развития Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Корпорация развития республики Крым сменит генерального директора, новым главой учреждения станет победитель конкурса «Лидеры России» Николай Сапрунов, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это (Николай Сапрунов) один из молодых людей, работал ранее в органах власти Ростовской области, один из тех, кто победил в одной из номинаций конкурса «Лидеры России»… Считаем, что у него большие шансы ситуацию переломить. В «Корпорации развития» будет новый руководитель", — сказал Аксенов.
Глава Крыма не уточнил, когда именно сменится руководство корпорации.
Корпорация развития республики Крым создана в соответствии с распоряжением совета министров Крыма в ноябре 2015 года, в задачи акционерного общества входит поиск и привлечение инвесторов в регион и продвижение Крыма на российском и зарубежных рынках.
Возглавляющий до сегодняшнего дня учреждение Олег Морозов приступил к работе в июле 2016 года, его комментарием РИА Новости не располагает.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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