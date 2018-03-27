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Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
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Тулеев так и не вышел к участникам стихийного митинга в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
В Кемерово, где более семи часов продолжается стихийный митинг жителей, требующих отставки властей региона, к митингующим так и не вышел глава региона Аман Тулеев.
Ранее Тулеев назвал участников митинга в Кемерово "бузотерами". Глава региона извинился за пожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным, а не перед родственниками погибших.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".
Между тем, в соцсетях жители предлагают собраться на площади в центре города с белыми шарами и свечами. Автомобилистов просят поддержать участников звуковым сигналом.
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