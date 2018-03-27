Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово

Тулеев так и не вышел к участникам стихийного митинга в Кемерово

Кемерово , где более семи часов продолжается стихийный митинг жителей, требующих отставки властей региона, к митингующим так и не вышел глава региона Аман Тулеев Ранее Тулеев назвал участников митинга в Кемерово "бузотерами". Глава региона извинился за пожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным , а не перед родственниками погибших. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Между тем, в соцсетях жители предлагают собраться на площади в центре города с белыми шарами и свечами. Автомобилистов просят поддержать участников звуковым сигналом.