Ещё
«Дело Скрипаля» демонстрирует отсутствие интереса у западных властей к народу — Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дело Скрипаля» демонстрирует отсутствие интереса у западных властей к народу — Лавров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с тем диломат отметил, что заявления политиков в Лондоне и Вашингтоне «оскорбляют систему англо-саксонского британского правосудия».
«Дело Скрипаля» демонстрирует, что правящие элиты Запада не прислушиваются к голосу народа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем он отметил, что заявления политиков в Лондоне и Вашингтоне «оскорбляют систему англо-саксонского британского правосудия».
«Ситуация отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа», — подчеркнул Лавров.
Кроме того, дипломат также заявил, что ознакомился с одним из материалов издания die Welt, в котором был опубликован опрос среди населения относительно антироссийских санкций.
«Мне показали сегодня материал газеты die Welt, которая проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России. Свыше 80% ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать», — отметил он.
Ранее в МИД РФ рассказали, что Россия готовит адекватный ответ на решения США и ряда западных стран о высылке российских дипломатов.
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД РФ призвали Великобританию предоставить доказательную базу по «делу Скрипаля» Берлин намерен выслать четырех российских дипломатов Не сомневайтесь, все виновные будут наказаны - Путин о трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД43
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»569
Витаса арестовали в зале суда24
Тулеев попросил прощения у Путина441
Витас арестован11
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение