«Дело Скрипаля» демонстрирует отсутствие интереса у западных властей к народу — Лавров

Вместе с тем диломат отметил, что заявления политиков в Лондоне и Вашингтоне «оскорбляют систему англо-саксонского британского правосудия».

Вместе с тем он отметил, что заявления политиков в Лондоне и Вашингтоне «оскорбляют систему англо-саксонского британского правосудия».

«Ситуация отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, дипломат также заявил, что ознакомился с одним из материалов издания die Welt, в котором был опубликован опрос среди населения относительно антироссийских санкций.

«Мне показали сегодня материал газеты die Welt , которая проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России . Свыше 80% ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать», — отметил он.