В России объявлен общенациональный траур

В России объявлен национальный траур после трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин объявил национальный траур в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня глава государства подписал соответствующий указ. Согласно ему, 28 марта объявлено днем траура по всей стране в качестве выражения скорби по погибшим и соболезнования их родственникам. Путин распорядился приспустить государственные флаги, принять меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в этот день.

Накануне трехдневный траур по погибшим в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» был объявлен в Кемеровской области

Минздрава и Сегодня Владимир Путин прибыл в Кемерово . На встрече с местными жителями президент пообещал обязательно найти и наказать виновных, а на совещании с главами региона, МЧС Следственного комитета назвал причинами произошедшего преступную халатность и разгильдяйство.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался накануне днем. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.