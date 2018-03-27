Появилось видео покаяния зама Тулеева

Появилось видео покаяния заместителя Тулеева перед жителями Кемерова

«Все виновные в это трагедии будут наказаны. Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми», — сказал заместитель Тулеева и опустился на колени. Агентство НГС сняло на видео момент, когда вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени перед митингующими жителями Кемерова

«Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, всегда на Руси вставали на колени», — заключил чиновник, поднявшись с колен. В этом время в толпе слышались неодобрительные выкрики, один из мужчин, находившийся близко к камере сказал: «Да не надо, это все откаты». Часть митингующих поаплодировала жесту Цивилева и кричала «правильно», часть — освистала и называла происходящее «позором».

Ранее он же во время митинга обвинил отца, потерявшего троих детей детей при пожаре в «Зимней Вишне», в желании «попиариться на трагедии».

Жители Кемерова митингуют в центре города с утра 27 марта. Протестующие требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих выросло до нескольких тысяч. Тулеев назвал собравшихся горсткой «бузотеров».

Пожар в «Зимней вишне» возник 25 марта, загорелась детская игровая площадка на четвертом этаже торгового центра. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в том числе дети, оказавшиеся запертыми в кинотеатре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре — замыкание электропроводки.

Бастрыкин также сообщил, что дежуривший в день пожара сотрудник ЧОП не включил систему оповещения. Кроме того, следователи выяснили, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация и никто не попытался ее чинить.