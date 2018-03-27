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Тулеев извинился за пожар в ТЦ перед Путиным, а не перед родственниками погибших
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Тулеев извинился за пожар в ТЦ перед Путиным, а не перед родственниками погибших 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе совещания у президента России Владимира Путина извинился перед президентом. Об этом говоритcя в сообщении на сайте Кремля.
"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", — заявил Тулеев, отвечая на вопрос Путина о том, как глава региона оценивает ситуацию.
По словам Тулеева причиной пожара могли стать фейерверки.
"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами».
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