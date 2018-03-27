Тулеев извинился за пожар в ТЦ перед Путиным, а не перед родственниками погибших

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", — заявил Тулеев, отвечая на вопрос Путина о том, как глава региона оценивает ситуацию.

По словам Тулеева причиной пожара могли стать фейерверки.

"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло", — сказал он.