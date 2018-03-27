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Лавров пообещал ответить Западу на хамство
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«Ответим, не сомневайтесь»: Лавров о реакции на «хамство» Запада 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет терпеть «хамство» западных стран по «делу Скрипаля» и ответит на высылку российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.
«Ответим, не сомневайтесь», — заявил министр.
По его словам, такое отношение «сносить, конечно, никому не хочется», и Москва этого делать не будет.
Глава МИД также отметил, что многие страны поддержали санкции «в результате колоссального давления», которое «является главным инструментом Вашингтона на международной арене».
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.
Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран. В США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов.
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