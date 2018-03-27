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МИД: Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов
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МИД: Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Как было сказано в заявлении МИД, будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны стран ЕС и США. Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии российского Генерального консульства в США», — сказала дипломат журналистам в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.
По словам Захаровой, решение о массовой высылке российских дипломатов является продолжением курса Запада на неприкрытую русофобию. «Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается», — подчеркнула она.
Представитель МИД РФ спрашивает: «На каком основании страны Европейского союза принимали решения о высылке дипломатов? На сегодняшний момент ни одно государство, тем более Вашингтон и Лондон, не предоставили никаких доказательств». В этой связи Захарова считает, что «идет исключительно манипуляция общественным сознанием за счет информационных вбросов и какая-то словесная эквилибристика».
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены при неизвестных обстоятельствах британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Без проведения детального расследования Лондон возложил вину за инцидент на Россию. Российская сторона какое-либо участие в отравлении Скрипаля отрицает. Под давлением Великобритании некоторые страны Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов. Их поддержали США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран.
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