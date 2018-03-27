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Биография Сергея Вершинина
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Биография Сергея Вершинина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Васильевич Вершинин родился 24 июля 1954 года.
В 1976 году окончил МГИМО МИД СССР, в 1991 году — Дипломатическую академию МИД России, в 1999 году — высшие дипломатические курсы Дипломатической академии МИД России. Владеет арабским, английским и французским языками.
С 1976 года Сергей Вершинин работает в системе МИД, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.
В 1993-1997 годах был советником-посланником посольства России в Тунисе.
В 1999-2003 годах — посол России в Алжире.
С 2004 года он занимал пост заместителя директора, с 2005 года — директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
27 марта 2018 года президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы МИД РФ.
Вершинин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2007). Среди его наград — орден Дружбы (2008) и орден Почета (2014).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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