Биография Сергея Вершинина

В 1976 году окончил МГИМО МИД СССР, в 1991 году — Дипломатическую академию МИД России, в 1999 году — высшие дипломатические курсы Дипломатической академии МИД России. Владеет арабским, английским и французским языками.

С 1976 года Сергей Вершинин работает в системе МИД, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.

В 1993-1997 годах был советником-посланником посольства России в Тунисе

В 1999-2003 годах — посол России в Алжире

С 2004 года он занимал пост заместителя директора, с 2005 года — директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

27 марта 2018 года президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы МИД РФ.

Вершинин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2007). Среди его наград — орден Дружбы (2008) и орден Почета (2014).