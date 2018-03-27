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Кемеровский вице-губернатор попросил прощения на коленях
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Цивилев на коленях попросил прощения у жителей Кемерово 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев извинился перед жителями Кемерова, встав на колени. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации канала, это произошло на митинге, посвященном пожару в местном торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщают местные СМИ, на мероприятии вице-губернатор также пообещал, что «во всем разберется».
«Мы перероем каждый кран, каждый сантиметр этого дурацкого торгового центра!» — заявил он.
Фото участника митинга
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что губернатор области Аман Тулеев принес извинения за трагедию в Кемерове лично президенту России Владимиру Путину.
«Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал он.
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