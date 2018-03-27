Кемеровский вице-губернатор попросил прощения на коленях

Цивилев на коленях попросил прощения у жителей Кемерово

По информации канала, это произошло на митинге, посвященном пожару в местном торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщают местные СМИ, на мероприятии вице-губернатор также пообещал, что «во всем разберется».

«Мы перероем каждый кран, каждый сантиметр этого дурацкого торгового центра!» — заявил он.

Фото участника митинга