Кемеровский вице-губернатор попросил прощения на коленях

Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев извинился перед жителями Кемерова, встав на колени. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации канала, это произошло на митинге, посвященном пожару в местном торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщают местные СМИ, на мероприятии вице-губернатор также пообещал, что «во всем разберется».
«Мы перероем каждый кран, каждый сантиметр этого дурацкого торгового центра!» — заявил он.
Фото участника митинга
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что губернатор области Аман Тулеев принес извинения за трагедию в Кемерове лично президенту России Владимиру Путину.
«Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал он.