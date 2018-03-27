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Названы губернаторы, опережающие Путина по электоральной поддержке
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Названы губернаторы, опережающие Путина по электоральной поддержке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России насчитали минимум шестерых губернаторов, опережающих избранного 18 марта 2018 года лидера российского государства. Такие данные были получены в результате исследования, в ходе которого была сравнена статистика Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России по выборам президента РФ 2018 года с данными последних кампаний по избранию губернаторов российских регионов.
Так, исследование показало, что в 32 российских регионах победивший на региональных выборах кандидат набрал больший процент голосов избирателей, чем Владимир Путин на последних президентских выборах. В числе лидеров по доле поддержки оказались: глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, опередивший президента на 14% голосов, губернатор Курганской области Алексей Кокорин (+11,5% к результату Путина). Кроме того, «Новая Республика» отмечает, что в шести случаях губернаторы набирали и большее число голосов избирателей, чем Путин, — такая ситуация наблюдается в Башкирии, Мордовии, Татарстане, Чечне, а также в Кемеровской и Тюменской областях.
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