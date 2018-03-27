Российско-японские переговоры: ближайшие итоги не в национальных интересах

Будет ли режим Путина, игнорирующий международные правила и все более скатывающийся к конфронтации в отношениях с Соединенными Штатами и Европой, уважать международное право и справедливость на переговорах по территориальной проблеме? Ответ может быть только скептическим.

Они договорились ускорить работу по реализации совместной хоздеятельности на северных территориях.

Администрация Синдзо Абэ рассчитывает сделать совместную хоздеятельность ключом к решению территориальной проблемы. Премьер-министр посетит в мае Россию, и на встрече на высшем уровне с Путиным будет нацелен на заключение конкретного делового соглашения.

«Мы будем содействовать совместной хоздеятельности, решим территориальные вопросы и заключим мирный договор». Так заявил премьер-министр, выступая перед победителями конкурса студенческих работ, посвященных «северным территориям».

Совместная хоздеятельность будет осуществляться в рамках «специальной системы», которая не должна нанести вреда юридической позиции, как России, так и Японии. Однако конкретные ее детали пока до конца не проработаны. Поэтому существует опасность нанесения ущерба суверенитету Японии.

Почему совместная хоздеятельность приведет к возвращению территории? Скорее это лишь укрепит интерес россиян к «северным территориям»

Лавров выступил против укрепления противоракетной обороны Японии. В этой дискуссии он высоко ценит ядерные силы своей собственной страны и при этом игнорирует безопасность японских граждан.

Россия считает, что возвращение «северных территорий» снизит уровень безопасности российских атомных подводных лодок, которые находятся в Охотском море. Настрой Лаврова против развития японской противоракетной обороны говорит о том, что лично он не намерен возвращать «северные территории».

Аннексия Россией Крыма — такой же незаконный акт, как и захват Советским Союзом, а потом и Россией, «северных территорий».

Германии. Россия посредством кибератак вмешивалась в президентские выборы в США. Существуют подозрения в причастности России к инциденту с нервнопаралитическим газом, использованным против бывшего российского сотрудника спецслужбы в Великобритании , за что Россия подвергается критике в совместном заявлении США, Великобритания, Франция

На переговорах министров иностранных дел Коно сообщил об озабоченности по поводу использования химического оружия в связи с инцидентом в Великобритании, но действительно ли он хотел выяснить участие России? Казалось, что Лавров, убеждая Коно, не говорил «зуб даю». Из стран большой семерки (G7) только Япония, похоже, продолжает неуклонно сотрудничать с Россией.

Помните, что Россия использует сотрудничество с Японией, чтобы снизить влияние экономических санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. На переговорах с Россией не стоит торопиться.