МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии данных по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля от британской стороны, передает РИА "Новости".
"На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно содержания того, что случилось. Обвинения, которые были предъявлены Москве, ничем никто не подкреплял. Ни одно обвинение не подкреплено фактурой", — заявил Захарова.
Ранее Захарова попросила США и Британию поделиться "доказательной базой" с Россией.