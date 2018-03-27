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МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
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МИД России: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии данных по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля от британской стороны, передает РИА "Новости".
"На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно содержания того, что случилось. Обвинения, которые были предъявлены Москве, ничем никто не подкреплял. Ни одно обвинение не подкреплено фактурой", — заявил Захарова.
Ранее Захарова попросила США и Британию поделиться "доказательной базой" с Россией.
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