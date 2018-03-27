Ещё
Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и неожиданно для всех опустился на колени.
Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.
Сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.
Фото участника митинга
РИА Новости: последние новости
Выводы сделают после понимания причин трагедии в Кемерово, заявил Песков Вице-премьер Крыма подал в отставку Путин объяснил, из-за чего произошел пожар в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина288
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева196
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову158
Трамп начал терять уважение Путина117
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение