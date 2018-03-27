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Захарова: ни одно государство не предоставило никаких доказательств по делу Скрипаля
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Захарова: ни одно государство не предоставило никаких доказательств по делу Скрипаля 

Газета.Ru 23 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни одно государство не предоставило доказательств вины России в деле об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что российская сторона публично задает вопросы об основании решения о высылке дипломатов.
"Безусловно, это их суверенное право. Безусловно, высылки дипломатов случаются. Но в данном случае речь идет о том, что высылка дипломатов проводилась и мотивируется подтверждением обвинений в адрес России. На сегодняшний момент ни одно государство, тем более Вашингтон и Лондон, не предоставили никаких доказательств"", — сказала Захарова.
По ее словам, происходит манипуляция общественным сознанием за счет информационных вбросов и «какая-то словесная эквилибристика».
Ранее Захарова заявила об отсутствии данных по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля от британской стороны.
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