Захарова: ни одно государство не предоставило никаких доказательств по делу Скрипаля

Она подчеркнула, что российская сторона публично задает вопросы об основании решения о высылке дипломатов.

"Безусловно, это их суверенное право. Безусловно, высылки дипломатов случаются. Но в данном случае речь идет о том, что высылка дипломатов проводилась и мотивируется подтверждением обвинений в адрес России. На сегодняшний момент ни одно государство, тем более Вашингтон и Лондон, не предоставили никаких доказательств"", — сказала Захарова.

По ее словам, происходит манипуляция общественным сознанием за счет информационных вбросов и «какая-то словесная эквилибристика».

Ранее Захарова заявила об отсутствии данных по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля от британской стороны.