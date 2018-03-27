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Вице-премьер Крыма ушел в отставку
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Вице-премьер Крыма подал в отставку 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства Крыма Владимир Серов, курирующий транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года, до этого он возглавлял городскую администрацию Судака. Будучи вице-премьером, Серов также курировал Ялту.
"Владимир Николаевич написал заявление об увольнении", — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, к Серову был ряд вопросов в части его эффективности в должности вице-премьера.
"Есть вопросы в части эффективности его работы. К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была", — подчеркнул Аксенов.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил, что глава ГУП "Черноморнефтегаз" Борис Зимин и его четыре заместителя уволились по собственному желанию 23 марта. Он отметил, что это было собственное решение топ-менеджеров. Исполняющим обязанности главы предприятия назначен еще один заместитель — Александр Кузнецов.
"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма.
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