Вице-премьер Крыма ушел в отставку

Вице-премьер Крыма подал в отставку

"Владимир Николаевич написал заявление об увольнении", — сказал Аксенов журналистам. Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года, до этого он возглавлял городскую администрацию Судака . Будучи вице-премьером, Серов также курировал Ялту.

По его словам, к Серову был ряд вопросов в части его эффективности в должности вице-премьера.

"Есть вопросы в части эффективности его работы. К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была", — подчеркнул Аксенов.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил, что глава ГУП "Черноморнефтегаз" Борис Зимин и его четыре заместителя уволились по собственному желанию 23 марта. Он отметил, что это было собственное решение топ-менеджеров. Исполняющим обязанности главы предприятия назначен еще один заместитель — Александр Кузнецов