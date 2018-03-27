Некоммерческий сектор поддержал Владимира Путина за стабильность и развитие

По итогам выборов 18 марта 2018 года за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 589 384 человека или более 65% избирателей. Эта цифра на 8% больше, чем на выборах в 2012 году, что связано в том числе с политикой поддержки некоммерческого сектора. Об этом сообщила руководитель автономной некоммерческой организации «Школа дружбы» Мария Смотриковская.

По словам представителя общественной организации, за счет средств президентских грантов некоммерческие организации могут оказывать помощь больным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, оказавшимся в трудном положении.

«Никогда еще государство не уделяло такого внимания добровольчеству, и общественники не занимали такого высокого положения. Сегодня некоммерческая деятельность приравнивается к нравственному подвигу, а активисты получают всестороннюю поддержку», — отметила она.

Руководитель организации подчеркнула, повышение значимости добровольческих движений инициировал действующий Президент РФ Владимир Путин.

«Многие общественники поддержали именно этого кандидата на выборах. Сегодня в стране работают социальные программы и действует множество мер социальной поддержки — это результат многолетних трудов. Стабильность и развитие — это именно то, что ценят люди во власти, именно этим, я думаю, объясняются результаты выборов Президента РФ», — добавила Мария Смотриковская.

Напомним, задачу активного привлечения НКО к оказанию социальных услуг поставил в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, активный приход НКО в социальную сферу приведёт к повышению ее качества. Правительству совместно с органами власти в регионах предстоит завершить формирование правовой базы деятельности таких организаций.