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Госдума приняла закон об институте сельских старост
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Госдума приняла закон об институте сельских старост 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении законопроект, которым закрепляется институт сельских старост, а также расширяются возможности для схода граждан.
Законом "вводится институт старосты сельского населенного пункта, а также определяется порядок его назначения и полномочия".
"Выдвижение кандидатуры (досрочное прекращение полномочий) старосты сельского населенного пункта осуществляется на сходе граждан", — говорится в документе.
Для схода граждан законом также устанавливаются дополнительные возможности в части направления своих представителей в комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций. Кроме того, в законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" уточняется порядок проведения публичных слушаний.
Так, в поселении, где функции представительного органа осуществляет сход граждан, "публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым должны приниматься сходом граждан".
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