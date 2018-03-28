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Россия «вдумчиво» ответит Западу на дипломатическую войну — МИД РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россия «вдумчиво» ответит Западу на дипломатическую войну — МИД РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МИД РФ начал разработку ответных мер в ответ на развязанную Британией истерику вокруг «дела Скрипаля».
Последовательные дипломатические шаги в отношении США, Великобритании и поддержавших их стран будут предприняты в ближайшее время, однако какими они будут, в МИД РФ пока не уточняют.
«Нет никакой спешки. Мы подходим к этому основательно, вдумчиво», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее, вслед за Великобританией, США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов. Министр внутренних дел России Сергей Лавров назвал позицию западных стран «хамством» и объявил, что без ответа она не останется.
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