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В канцелярии Нетаньяху нет информации о планах высылки дипломатов РФ
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В канцелярии Нетаньяху нет информации о планах высылки дипломатов РФ 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В канцелярии премьер-министра Израиля не располагают информацией о том, чтобы Западный Иерусалим намеревался высылать российских дипломатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник официальный представитель канцелярии главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху, который также возглавляет МИД еврейского государства, Анна Йонатан-Леус.
"У нас нет никакой информации по этому вопросу", — сказала она на соответствующий запрос корреспондента ТАСС. Ранее во вторник официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сказал ТАСС, что «не может комментировать этот вопрос». «Мне нечего сказать вам, мы не комментируем эту тему», — сказал он, после чего рекомендовал обратиться в канцелярию израильского премьер-министра.
Ряд европейских стран, США и Канада объявили в понедельник о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в Солсбери нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Еще до начала расследования Лондон обвинил в этом преступлении Россию, не предоставив никаких доказательств.
15 марта МИД еврейского государства опубликовал краткое заявление, в котором «решительно осудил событие, произошедшее в Великобритании» и выразил надежду, что «международное сообщество будет сотрудничать с тем, чтобы предупредить дальнейшие подобные события». В коммюнике израильского внешнеполитического ведомства Россия не упоминалась, что, по данным газеты Haaretz, вызвало недовольство и резкое заявление со стороны британского посольства в Тель-Авиве.
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