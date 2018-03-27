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Памфилова рассказала, почему согласилась занять пост главы ЦИК
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Памфилова рассказала, почему согласилась занять пост главы ЦИК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что согласилась занять эту должность после предложения президента РФ Владимира Путина, который хотел вернуть доверие к выборам, сделать "чистую избирательную систему", а это отвечало ее представлениям.
"Когда Владимир Владимирович Путин (это его была идея) сказал: "Элла Александровна, я знаю, что вы не лоббируете ни чьи интересы, что вы не принадлежите ни к каким кланам (задача была вернуть доверие к выборам), согласитесь ли вы пойти в ЦИК?". Это была его идея. Это была исключительного его идея. Я согласилась, потому что вот то, что он сказал, что надо вернуть доверие к выборам, создать систему адекватную, чистую систему — это полностью отвечало моим представления, что перемены в России назрели, они необходимы", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Центризбирком РФ в пятницу официально подвел итоги выборов президента России: действующий глава государства Владимир Путин вновь избран на этот пост сроком на шесть лет, а сами выборы в избирательном ведомстве признаны свободными, конкурентными и прозрачными, без существенных нарушений, которые бы ставили под сомнение результат голосования.
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